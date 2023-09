Dal 21 al 25 settembre centinaia di ghaneani hanno partecipato alle manifestazioni contro il carovita riunite sotto l’hashtag #FixTheCountry, scrive The Cable. Il movimento è nato ad Accra nell’agosto 2021 per denunciare la corruzione, le tasse troppo alte, il sistema dell’istruzione inadeguato e l’alto costo della vita, ma anche la decisione del presidente Nana Akufo-Addo di spendere milioni di dollari per una nuova cattedrale. Le proteste sono ricominciate alla fine dell’estate, anche se negli ultimi mesi l’inflazione è scesa.