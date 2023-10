“Sul divano di casa sua a Damasco il cuore di Khaled Khalifa, scrittore, sceneggiatore e amico di tutti i siriani, si è fermato”. Così la poeta siriana Manahal al Sawi ha commentato sul sito libanese Daraj ** la morte dello scrittore siriano Khaled Khalifa ( nella foto ), avvenuta il 30 settembre a 59 anni per arresto cardiaco. Conosciuto all’inizio degli anni novanta come sceneggiatore cinematografico e televisivo, con i suoi romanzi è diventato uno degli autori siriani più noti nel suo paese e all’estero. “Amava la Siria più di qualunque altra cosa”, ricorda un giornalista siriano su **Al Araby al Jadid. Nonostante fosse un oppositore del partito Baath al potere e del regime del presidente Bashar al Assad non ha mai lasciato il suo paese, neanche dopo lo scoppio della rivoluzione nel 2011 e i successivi anni di guerra. Nei suoi libri ha trattato argomenti tabù come il settarismo, l’islamismo e la sessualità concentrandosi su temi universali come l’amicizia, la perdita e la speranza.