Khaled el Qaisi, lo studente italo-palestinese arrestato dalle autorità israeliane il 31 agosto e detenuto per un mese senza accusa né processo, è stato scarcerato. L’ha deciso il 1 ottobre il tribunale di Rishon LeTzion, che però gli ha imposto il divieto di lasciare il paese per sette giorni e l’obbligo di consegnare il passaporto alle autorità. Le indagini sono ancora in corso e lui deve restare a disposizione della magistratura israeliana, spiega The New Arab. Il 30 settembre c’è stata una mobilitazione per la sua liberazione in varie città italiane.