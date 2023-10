Grazie all’intelligenza artificiale è stata decifrata una parola da un rotolo carbonizzato trovato a Ercolano, la città distrutta dall’eruzione del Vesuvio nel 79 dC, scrive New Scientist. A riuscirci in modo indipendente sono stati due partecipanti al concorso Vesuvius challenge, che offre un premio a chi troverà il modo di leggere i papiri ancora arrotolati, finora illeggibili. Impiegando tecniche diverse, i due hanno usato l’intelligenza artificiale per analizzare le scansioni tridimensionali di un rotolo (nella foto), identificando la parola “porpora” in greco.