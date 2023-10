L’intelligenza artificiale potrebbe aiutare gli esseri umani nella revisione delle voci di Wikipedia. Un software chiamato Side, attualmente disponibile solo per l’inglese, è stato sviluppato per migliorare la verificabilità dei testi già presenti nell’enciclopedia online, valutando la qualità delle fonti che dovrebbero accompagnare ogni affermazione. Quando Side esamina un passo dell’enciclopedia, cerca in un elenco di documenti disponibili su internet, e se trova una fonte che considera migliore di quella citata la propone al revisore umano, che può accettare il suggerimento o ignorarlo. Il programma si basa su una rete neurale ed è stato allenato sulle voci di Wikipedia considerate esempi da seguire per la citazione delle fonti, per poi essere sperimentato su voci nuove. Un test ha mostrato che in circa la metà dei casi le citazioni esistenti erano le stesse individuate da Side come le migliori. Quando il software ha proposto nuove fonti, nel 10 per cento dei casi i revisori umani hanno preferito quelle vecchie, nel 20 per cento quelle nuove e nel 40 per cento dei casi non hanno espresso preferenze. ◆