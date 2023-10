“María Corina Machado ha vinto il 22 ottobre le primarie dell’opposizione venezuelana e dovrebbe essere la candidata che sfiderà il presidente socialista Nicolás Maduro, al potere da più di dieci anni, alle elezioni del 2024”, scrive Efecto Cocuyo. Ma lo scorso giugno Machado, ingegnera ed ex deputata liberale di 56 anni, era stata dichiarata ineleggibile per quindici anni dal governo per corruzione e per aver sostenuto le sanzioni internazionali contro Caracas. Secondo El País, è presto per capire se il governo di Maduro autorizzerà Machado a correre per la presidenza.