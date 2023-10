Una milizia paramilitare di Rio de Janeiro il 23 ottobre ha incendiato almeno 35 autobus e un vagone di un treno come rappresaglia per la morte di Matheus da Silva Rezende, braccio destro del leader del gruppo, ucciso dalla polizia. Gli incendi, scrive O Globo, hanno paralizzato il traffico in almeno dieci quartieri della zona ovest della città, con ripercussioni su più di un milione di persone. Il governatore dello stato Cláudio Castro, alleato dell’ex presidente Jair Bolsonaro, si è congratulato con le forze di sicurezza.