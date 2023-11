Il 14 novembre il senato francese ha approvato un disegno di legge che inasprisce le norme sull’immigrazione, in una versione più severa di quella proposta dal governo al parlamento. Vengono limitati i ricongiungimenti familiari e le prestazioni sociali, s’introduce una quota annuale di arrivi e si eliminano tutte le coperture mediche, tranne quelle per i servizi di emergenza, per chi è privo di documenti. Gli emendamenti hanno l’appoggio del ministro dell’interno Gérald Darmanin ( nella foto ), scrive France 24.