Due settimane dopo essere stati colti in flagrante mentre dipingevano delle stelle di David su alcuni edifici di Parigi ( nella foto ), due cittadini moldavi, un uomo e una donna, sono stati espulsi l’11 novembre, scrive France Info. Mentre era in custodia della polizia, la coppia – che era in Francia illegalmente – ha affermato di essere stata ingaggiata da un uomo russo.