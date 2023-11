In una settimana quasi novecento rohingya sono arrivati sulle coste della provincia indonesiana di Aceh, scrive Benar News. Il governo indonesiano ha fatto sapere che non può accoglierli tutti. I rohingya erano partiti dal Bangladesh settimane fa a bordo di cinque imbarcazioni per scappare dal campo profughi più grande del mondo, nella regione di Cox’s Bazar, dove le autorità bangladesi hanno sistemato 1,24 milioni di persone in fuga dalle persecuzioni dell’esercito birmano.