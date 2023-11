I pesci del genere Gigantactis nuotano a pancia in su. Il comportamento è stato confermato da diverse osservazioni. Questi pesci vivono a grande profondità in mari tropicali e cacciano attirando le prede con una lunga esca bioluminescente che pende dal labbro superiore. Nuotare capovolti probabilmente rende più facile la caccia ed è diventato un comportamento normale, scrive il Journal of Fish Biology.