Il 6 dicembre Alberto Fujimori, che ha governato in modo autoritario dal 1990 al 2000, è stato scarcerato in seguito a una sentenza del tribunale costituzionale. Fujimori, 85 anni, era stato condannato a 25 anni di carcere per corruzione e violazione dei diritti umani. Ojo Público sottolinea che la sentenza viola una disposizione specifica della Corte interamericana dei diritti umani, con sede in Costa Rica.