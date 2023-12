I ragni saltatori ( Phidippus regius , nella foto ) entrano nella lista dei pochi invertebrati in grado di riconoscere individui della propria specie. Era già stato scoperto che questi animali si ricordano i luoghi potenzialmente pericolosi. Ora un nuovo esperimento, pubblicato su **bioRxiv ** e in attesa di revisione, ha rivelato che i ragni saltatori mostrano meno interesse per i loro simili che hanno già incontrato, suggerendo una forma di memoria e riconoscimento.