Ispirato all’opera di Saffo, l’esordio di Schwartz racconta una storia alternativa della creatività all’inizio del novecento, centrata su artiste, scrittrici e intellettuali queer che si rifiutavano di accettare i limiti imposti dalla società.

S.A. Cosby

All the sinners bleed

Nei suoi primi gialli Cosby adattava il genere poliziesco al punto di vista dei fuorilegge. In questo nuovo romanzo, su uno sceriffo nero del sud che cerca un serial killer, si concentra molto sulle indagini.

Paul Murray

The bee sting

Nel tragicomico e chiassoso romanzo di Murray, una famiglia irlandese un tempo ricca deve vedersela con i postumi della crisi finanziaria del 2008 e con i suoi demoni interiori.

Catherine Lacey

Biography of X

Lacey riscrive la storia statunitense del novecento attraverso l’audace vita inventata di X, un’artista performativa che dal sud si fa strada nella scena artistica di New York.

Eleanor Catton

Birnam wood

In questo romanzo ricco di azione, le strade di un collettivo di giardinieri e di un miliardario apocalittico s’incrociano su un terreno che ognuno rivendica.

Justin Torres

Blackouts

Un romanzo lirico e difficile da incasellare in un genere, vincitore del National book award 2023, che indaga su cosa significa essere cancellati e come continuare a esistere dopo essere stati spazzati via.

Jessica Knoll

Bright young women

Nel suo terzo e più maturo romanzo, Knoll sposta l’attenzione dei lettori dal famoso serial killer Ted Bundy alle vite delle donne che ha ucciso. Forse per la prima volta, Knoll minimizza la tanto sbandierata intelligenza di Bundy.

Nana Kwame Adjei-Brenyah

Catene di gloria

Questa satira, in cui i detenuti si sfidano in tv per ottenere la libertà, rende i lettori complici dei fan assetati di sangue che siedono ai lati del ring. Le brillanti scene di lotta dimostrano quanto può essere facile accettare un mondo così malato.

Abraham Verghese

Il patto dell’acqua

L’esordio di Verghese dopo La porta delle lacrime segue per 77 anni una famiglia alle prese con le lotte politiche e altri problemi nell’India sud-orientale.

Colson Whitehead

Manifesto criminale

Tornando al mondo del Ritmo di Harlem, Whitehead usa di nuovo una storia criminale per far luce su un quartiere in un momento topico. In questo caso, Harlem negli anni settanta.

Stephen Markley

The deluge

Il secondo romanzo di Markley si misura con la portata e la gravità del cambiamento climatico seguendo un gruppo di scienziati e attivisti dai presagi degli anni di Obama ai super-tifoni del futuro.

Maylis de Kerangal

Fuga a est

In questo breve romanzo lirico, un giovane soldato russo su un treno transiberiano diserta e chiede aiuto a una passeggera francese.

Heather Fawcett

L’enciclopedia delle fate di Emily Wilde

Storia di una fata contemporanea dentro un mondo di personaggi strutturati e riccamente disegnati. Fantasy folk che rinnova un vecchio canone.

Isabella Hammad

Enter ghost

Nel secondo romanzo di Hammad, un’attrice britannica palestinese torna nella sua città natale in Israele. Una messa in scena dell’Amleto in Cisgiordania risveglia la sua coscienza politica.

Alba de Céspedes

Quaderno proibito

Scrittrice di successo e antifascista, l’italiana de Céspedes è ingiustamente scivolata nell’oscurità. Questo elegante romanzo degli anni cinquanta racconta la storia di una madre la cui vita si trasforma quando comincia un diario segreto.

Zadie Smith

L’impostore

Basato su un famoso processo dell’ottocento in cui l’imputato è accusato di aver finto di essere un nobile, il romanzo di Smith offre un vasto affresco di Londra e della campagna britannica.

Monica Youn

From from

Nel suo quarto libro di poesie, un’incursione rapida e intrepida nel razzismo americano, Youn rivolge uno sguardo consapevole al rapporto di amore-odio che la società ha con tutto quello che considera “altro”.

Emily Carroll

A guest in the house

Dopo aver sposato un vedovo, una giovane solitaria si chiede come sia morta la sua prima moglie. Graphic novel che esplora il banale e l’orribile.

James McBride

The heaven & earth grocery store

Racconto intimo e appassionato che si apre con il ritrovamento di uno scheletro umano in un pozzo, negli anni settanta, per poi tornare indietro nel tempo ed esplorare la storia di neri, ebrei e immigrati in una città della Pennsylvania.

Ann Napolitano

Hello beautiful

Prendete Piccole donne e spostatelo nella Chicago di oggi, aggiungendoci intrighi, pallacanestro e un ragazzo della porta accanto un po’ diverso.

Janika Oza

A history of burning

Straordinario romanzo d’esordio sulla storia di una famiglia allargata indo-ugandese che viene sfollata, ricollocata e poi sfollata di nuovo.

Stephen King

Holly

Torna l’irascibile detective privato Holly Gibney, questa volta alle prese con un caso di persone scomparse che si trasforma in un racconto di proporzioni dickensiane.

Diana Evans

A house for Alice

Romanzo polifonico sulla resa dei conti di una famiglia dopo la morte del patriarca in un incendio, mentre la vedova, un’immigrata nigeriana, prende in considerazione la possibilità di tornare in Africa.

Omero

Iliade

Nuova traduzione inglese di Emily Wilson, vivace ed espressiva.

Emma Törzs

La biblioteca di sangue e inchiostro

Le sorelle del delizioso esordio di Törzs sono state cresciute per proteggere una collezione di libri magici. La loro storia accelera come una fuga verso un tenero finale.

Jenny Erpenbeck

Kairos

Il profondo e commovente racconto di una tormentata relazione tra una giovane e un uomo sposato e più anziano.

Elizabeth Graver

Kantika

Ispirata alla vita della nonna di Graver, questa saga familiare piena di raffinata immaginazione ripercorre le migrazioni di una ragazza ebrea sefardita dalla Costantinopoli d’inizio novecento a Barcellona, L’Avana e, infine, New York.

C Pam Zhang

Land of milk and honey

Uno chef è assunto da una “comunità di ricerca d’élite” nelle alpi italiane, in un futuro in cui gli esperimenti agroalimentari nel cuore dell’America hanno soffocato il pianeta.

Victor LaValle

Lone women

Western a tinte horror su una donna nera e single arrivata nel Montana per coltivare la terra in un’impervia fattoria. Il baule chiuso a chiave che porta con sé nasconde un terrificante segreto.

Daniel Clowes

Monica

Nella nuova, luminosa opera di Clowes, la protagonista, abbandonata da piccola dalla madre, vive una vita di disgrazie finché non decide di rintracciare i suoi genitori.

Mohamed Mbougar Sarr

La più recondita memoria degli uomini

Basato su una storia vera, il romanzo di Sarr – che racconta di uno scrittore senegalese al centro di uno scandalo per plagio – pone domande acute sullo stato della letteratura africana in occidente.

Gabriel Bump

The new naturals

Una giovane coppia di neri, in lutto per la perdita della figlia appena nata, dà vita a una società utopica. Ma le tensioni interne ed esterne minacciano i suoi sogni.

Daniel Mason

North woods

Il romanzo segue gli abitanti di una casa nel Massachusetts nel corso dei secoli, dall’epoca coloniale ai giorni nostri: un coltivatore di mele, un abolizionista, un ricco industriale.

Juan Gómez Bárcena

Not even the dead

Nel Messico governato dagli spagnoli, un ex conquistatore è incaricato di dare la caccia a un profeta indigeno. L’epica ricerca si estende per gran parte del continente e dura secoli, grazie alla capacità dell’autore di piegare tempo e storia.

Szilvia Molnar

The nursery

“Ero una traduttrice e ora sono un distributore di latte”. Comincia così il brillante romanzo di Molnar su una neomamma a pezzi tra le quattro mura del suo appartamento.

Mariana Enríquez

La nostra parte di notte

Ammaliante mescolanza di mistero e mito, su una società segreta di ricchi occultisti che cercano di mantenere la coscienza dopo la morte.

Jenny Jackson

Pineapple street

Il romanzo d’esordio di Jackson, intelligente e disincantato, immerge i lettori in una famiglia dell’alta borghesia di Brooklyn Heights ponendo la domanda: i soldi possono comprare l’onestà?

Tananarive Due

The reformatory

L’ultimo libro di Due – su un ragazzo nero detenuto ingiustamente in un brutale riformatorio – è un esame incisivo dei traumi persistenti del razzismo e un avvincente romanzo horror pieno di fantasmi.

Vajra Chandrasekera

The saint of bright doors

Addestrato a uccidere dalla madre e capace di vedere i demoni, il protagonista dello splendido e lirico romanzo di Chandrasekera fugge dal suo destino di assassino e finisce in una metropoli instabile.

Ed Park

Same bed different dreams

Agenti che fanno il doppio gioco, aziende sinistre, film violenti, ufo: l’atteso secondo romanzo di Park è ricco di elementi creativi che animano la sua comica e lirica odissea nella storia coreana e nella paranoia americana.

Idra Novey

Take what you need

Nelle abili mani di Novey, la complessa relazione tra una giovane donna e la sua ex matrigna allude alle tante divisioni dell’America.

Paul Harding

Un altro Eden

Ispirandosi alla storia di una devastante deportazione avvenuta nel Maine nel 1912, Harding costruisce un racconto lirico sull’immaginaria Apple Island, a un passo dalla distruzione.

Ann Patchett

Tom Lake

In un tranquillo e rassicurante romanzo cechoviano, rinchiuse nel frutteto di ciliegi di famiglia nel Michigan, tre sorelle e la loro madre, che rimpiange un flirt estivo con una star di Hollywood, riflettono sull’amore e sulla nostalgia.

Ayana Mathis

The unsettled

Questo romanzo segue nel tempo e nello spazio tre generazioni: una giovane madre che cerca di creare una casa per sé e per il figlio nella Filadelfia degli anni ottanta e sua madre che vive in Alabama e si deve difendere dai suprematisti bianchi.

Salman Rushdie

La città della vittoria

La lunga vita di Pampa Kampana, che crea un impero nell’India del trecento. Il suo è un mondo di pace, dove uomini e donne sono uguali e tutte le fedi sono benvenute. Ma la storia che Rushdie racconta è quella di uno stato che continua a non essere all’altezza dei suoi ideali.

Cat Sebastian

We could be so good

Romanzo queer su giornalisti che s’incontrano al lavoro, diventano amici e poi s’innamorano. Sebastian si sofferma su piccoli gesti quotidiani che sono il nostro modo di connetterci agli altri.

Chetna Maroo

Western lane

Romanzo d’esordio, lucido e disciplinato, su una ragazzina giainista di Londra, che ha appena perso la madre e si dedica allo squash. Una leggiadra narrazione sul dolore.

Jamel Brinkley

Witness

La nuova raccolta di Brinklet, ambientata a Brooklyn, riflette sul significato del vedere e dell’essere visti.

Esther Yi

Y/N

In questo romanzo bizzarro e pieno di meraviglia, una giovane annoiata e fan di una boy band compra un biglietto di sola andata per Seoul.

Rebecca F. Kuang

Yellowface

La prima sortita di Kuang fuori dal fantasy è un racconto leggero e dinamico su una donna bianca che ottiene un enorme successo letterario appropriandosi del manoscritto di un’amica asiatica morta.

Rachel L. Swarns

The 272

La storia delle persone ridotte in schiavitù nelle piantagioni dei gesuiti e vendute nel 1838 per salvare la Georgetown university dalla rovina.

Yepoka Yeebo

Anansi’s gold

La storia dell’uomo che ha rivoluzionato la truffa delle “commissioni anticipate”, per esempio quelle richieste da un fantomatico principe nigeriano che vi renderà ricchi.

Darrell Hartman

Battle of ink and ice

Avventura dal ritmo incalzante che riaccende l’acceso dibattito su quale esploratore abbia raggiunto per primo il polo nord e su quale giornale abbia dato per primo la notizia.

Jonathan Rosen

The best minds

Analisi appassionata del confine che separa genialità e follia in un avvincente racconto autobiografico sull’amicizia dell’autore con un compagno di studi, ora in prigione per aver ucciso la fidanzata.

Kerry Howley

Bottoms up and the devil laughs

Nel mondo della sicurezza nazionale depistatori, combattenti, informatori sono rimasti invischiati nell’etere digitale con telefonate, messaggi o ricerche online.

Victor Luckerson

Built from the fire

Il libro ambizioso, scritto da un giornalista di Tulsa, ripercorre la storia del ricco quartiere nero della città, Greenwood, decimato dal massacro razzista del 1921.

Siddharth Kara

Rosso cobalto

Gran parte del cobalto, essenziale per l’industria tecnologica, è estratto nella Repubblica Democratica del Congo, in condizioni spesso allucinanti.

Ben Goldfarb

Crossings

Per Goldfarb, giornalista ambientalista, le strade stravolgono la vita degli animali selvatici ma anche degli esseri umani che abitano città divise in base all’appartenenza razziale.

Yunte Huang

Daughter of the dragon

Coinvolgente biografia dell’attrice sinoamericana Anna May Wong, dal cinema muto alla tv.

Naomi Klein

Doppio

Dopo essere stata più volte confusa con la studiosa no vax Naomi Wolf, Klein ha trasformato l’esperienza in un sobrio racconto sul fascino del disprezzo e della para­noia.

Henry Threadgill

Easily slip into another world

Ardente autobiografia che spazia dalle follie della guerra in Vietnam a una carriera musicale di grande spessore.

Kate Zernike

The exceptions

Stimolante racconto della lotta per l’equità al Mit e in altre università e storia più ampia delle donne (o della loro assenza) nelle discipline stem.

John Vaillant

Fire weather

Il resoconto puntuale dell’incendio del 2016 a Fort McMurray, in Canada, lancia un messaggio agghiacciante: questo è il risultato inevitabile del cambiamento climatico e si ripeterà ancora.

Saket Soni

The great escape

Un attivista per i diritti dei lavoratori racconta la storia di centinaia di uomini indiani attirati negli Stati Uniti con la promessa di un lavoro e di una green card e finiti in semi-schiavitù nel Mississippi.

Pico Iyer

The half known life

Iyer discute con persone di tutto il mondo della loro idea di paradiso e offre ore di meditazioni stimolanti.

Safiya Sinclair

How to say Babylon

Autobiografia incalzante su un’infanzia rasta e un’adolescenza trascorsa a diventare una delle più promettenti poete giamaicane.

Sarah Bakewell

Umanamente possibile

Bakewell fa confluire sette secoli di pensiero umanista in una narrazione vivace, resistendo alle trappole dell’astrazione e della semplificazione.

Gary J. Bass

Judgement at Tokyo

Il processo per i crimini di guerra giapponesi dopo la seconda guerra mondiale ha plasmato non solo la moderna politica asiatica, ma anche quella della guerra fredda.

Jonathan Eig

King

Biografia di Martin Luther King Jr. basata su una mole di documenti governativi di recente pubblicazione, nonché su lettere e interviste. Un libro degno del complesso protagonista, titano dei diritti civili.

Tim Alberta

The kingdom, the power, and the glory

Dopo il racconto dell’ascesa di Trump nel mezzo di una guerra interna al Partito repubblicano, il giornalista dell’Atlantic si occupa di un’altra istituzione spaccata dall’ex presidente: il movimento evangelico.

Isabel Kershner

The land of hope and fear

Una corrispondente di lunga data a Gerusalemme illustra il mosaico di comunità e fedi che costituiscono Israele.

Cristina Rivera Garza

L’invincibile estate di Liliana

Partendo dall’uccisione della sorella, nel 1990, Rivera Garza getta uno sguardo sul femminicidio in Messico.

Carmela Ciuraru

Lives of the wives

Le relazioni al centro della nuova storia letteraria di Carmela Ciuraru sono accomunate da questioni di ego, potere, competizione e risentimento.

Nicole Chung

A living remedy

La seconda autobiografia di Chung getta uno sguardo sulla famiglia, la malattia e il lutto, e su problemi come l’accesso all’assistenza sanitaria, il capitalismo e il razzismo.

Ilyon Woo

Master slave husband wife

Il libro racconta la fuga dalla Georgia verso nord tentata nel 1848 da una coppia di schiavi travestiti come un coltivatore bianco malato e il suo schiavo.

Claire Dederer

Monsters

Meditazione a tratti folle su figure culturali polarizzanti come Nabokov e Polanski e sulla lotta per conciliare l’arte con i delitti di chi la crea.

Barbra Streisand

My name is Barbra

“I’m the greatest star!”, cantava l’attrice in Funny girl, a Broad­way nel 1964. Una promessa mantenuta in una corsa folle da Brooklyn a Malibu.

David Waldstreicher

The odyssey of Phillis Wheatley

Biografia che propone un nuovo punto di vista radicale sulla vita e l’opera della grande poeta nera dell’America coloniale.

Christina Sharpe

Ordinary notes

Una raccolta di 248 note numerate in cui Sharpe bilancia la persistenza del razzismo e della violenza con la ricca varietà della vita dei neri.

Michael Schulman

Oscar wars

Lettura compulsiva che scava nella storia intrisa di scandali degli Academy awards.

Héctor Tobar

Our migrant souls

Essere latinoamericani negli Stati Uniti, sfatando stereotipi e promuovendo diversità.

Elliot Page

Pageboy: la mia storia

Resoconto brutale e onesto sulla fama arrivata molto presto, sulle pressioni per adeguarsi e, infine, sulla transizione di genere nel 2020.

Matthew Desmond

Poverty, by America

Per il sociologo di Princeton la povertà negli Stati Uniti è prodotta anche da scelte e azioni degli americani più fortunati.

Ned Blackhawk

The rediscovery of America

Ambiziosa riscrittura della storia statunitense fatta da uno storico nativo americano.

William Egginton

The rigor of angels

Un libro provocatorio che sfida “la natura ultima della realtà” attraverso l’opera di tre figure: Jorge Luis Borges, Werner Heisenberg e Immanuel Kant.

Harvey Sachs

Schoenberg

Appassionata difesa di Arnold Schoenberg.

Joseph Earl Thomas

Sink

Thomas descrive in modo semplice e concreto le depressioni quotidiane che ha dovuto affrontare senza perdere il suo spirito o il suo talento creativo.

Prudence Peiffer

The slip

Da Ellsworth Kelly ad Agnes Martin a Robert Indiana. Biografia di gruppo sui folli artisti che, a New York, volevano dare una risposta all’espressionismo astratto.

Patricia Evangelista

Some people need killing

Una giornalista filippina racconta la sua inchiesta sulla campagna di omicidi extragiudiziali dell’ex presidente Rodrigo Duterte.

Joshua Bennett

Spoken word

L’avvincente storia di un movimento letterario dai suoi primi passi al Nuyorican Poets Cafe nel Lower East Side.

Mark O’Connell

A thread of violence

O’Connell conferisce un tocco letterario e filosofico all’inchiesta su un famoso caso di omicidio in Irlanda.

Jeremy Eichler

L’eco del tempo

Le opere di Schönberg, Britten, Šostakovič e Richard Strauss che riflettono sulla guerra mondiale e sull’olocausto inducono a considerare il legame tra musica e memoria.

Jeff Sharlet

The undertow

Sharlet ha trascorso un anno a parlare con pastori conservatori, fanatici delle armi e aderenti a QAnon. Il risultato è un eloquente grido di dolore.

James B. Stewart e Rachel Abrams

Unscripted

La cronaca sconvolgente degli ultimi anni di Sumner Redstone, capo della Paramount, è un racconto epico di ricchezza e avidità tossiche.

Ruth J. Simmons

Up home

Lo straordinario percorso dell’ultima di dodici figli in una famiglia di mezzadri, dal Texas razzista alle presidenze dello Smith college e della Brown university.

David Grann

The Wager

L’ultimo viaggio e il naufragio della fregata britannica Wager al largo delle coste della Patagonia nel 1742 in un racconto avvincente e terrificante.

Tahir Hamut Izgil

Waiting to be arrested at night

Offrendo un raro scorcio sulla vita e la cultura della minoranza musulmana uigura, perseguitata in Cina, l’autobiografia di un poeta fuggito negli Stati Uniti è un racconto di orrore calmo e moderato.

Jennifer Ackerman

What an owl knows

Ci sono circa 260 specie di gufi sparsi in tutti i continenti, tranne l’Antartide. In questo libro affascinante, Ackerman spiega le peculiarità naturali e culturali dei gufi.

Anna Funder

Wifedom

Lo stesso George Orwell, i cui rapporti con le donne erano spesso problematici, ammise di essersi comportato male con la prima moglie, Eileen O’Shaughnessy. Wifedom si concentra su di lei e combina la sua storia con una brillante analisi dell’invisibilità fem­minile.

Paul Kix

You have to be prepared to die before you can begin to live

La campagna del 1963 per l’integrazione a Birmingham, in Alabama, portò a violenze sconcertanti. Paul Kix intreccia queste immagini nel racconto straziante di un momento cruciale del movimento per i diritti civili. ◆ gim

