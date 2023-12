Sabbia L’attuale sfruttamento della sabbia costiera non è sostenibile, scrive Science: si stima che ogni anno nel mondo ne vengano prelevate tra i 40 e i 50 miliardi di tonnellate, un ritmo superiore a quello con cui la sabbia si deposita nuovamente lungo le coste. L’estrazione di questo materiale, usato soprattutto nell’edilizia (85 per cento), ha molti effetti negativi sull’ambiente. Per esempio, può aumentare l’erosione delle coste e danneggiare gli habitat naturali. Per risolvere il problema si potrebbe sostituire la sabbia naturale con quella prodotta frantumando alcuni tipi di roccia. Inoltre si potrebbe riciclare la sabbia usata o ricorrere a materiali alternativi. Nella foto: un disegno sulla sabbia alla foce del fiume Neretva, in Croazia, luglio 2021