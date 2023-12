La procura federale svizzera ha incriminato la multinazionale Trafigura ( nella foto, la sede di Johannesburg ) e il suo ex direttore operativo, Mike Wainwright, per aver pagato cinque milioni di euro di tangenti a un funzionario pubblico in Angola tra il 2009 e il 2011. In cambio il dirigente dell’azienda statale Sonangol Distribuidora aveva autorizzato contratti che hanno fruttato 143,7 milioni di dollari al colosso delle materie prime. È la prima volta che la magistratura svizzera persegue un’azienda per corruzione di funzionari stranieri, scrive il Financial Times.