La camera degli Stati Uniti, controllata dai repubblicani, ha aperto un’indagine su alcuni atenei accusati di non fare abbastanza per arginare l’antisemitismo, aumentato dopo l’attacco di Hamas contro Israele e i bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza. Tre rettrici – Claudine Gay di Harvard, Elizabeth Magill dell’università della Pennsylvania e Sally Kornbluth del Massachusetts institute of technology – sono state interrogate da una commissione della camera. “La destra e i donatori degli atenei le hanno accusate di non aver condannato in modo abbastanza deciso, nelle loro testimonianze, gli episodi di antisemitismo,

e hanno chiesto le loro dimissioni”, scrive l’Atlantic. Magill ha lasciato l’incarico, mentre Gay e Kornbluth hanno conservato il loro posto. Chi difende le rettrici sostiene che le università non dovrebbero piegarsi alle pressioni dei politici

e dei donatori. ◆