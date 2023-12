Tre mesi dopo la visita del presidente statunitense Joe Biden in Vietnam, il leader cinese Xi Jinping (nella foto, a sinistra, con il premier vietnamita Pham Minh Chinh) è arrivato ad Hanoi, promettendo “un futuro condiviso” tra i due paesi. Il Vientam è l’unico stato al mondo visitato quest’anno da entrambi i leader delle due grandi potenze, a dimostrazione della sua importanza strategica come polo manifatturiero, scrive Nikkei Asia. Anche se tra Pechino e Hanoi ci sono delle dispute in corso nel mar Cinese meridionale, i mezzi d’informazione ufficiali dei due paesi hanno dedicato molto spazio ai buoni rapporti bilaterali. Hanoi è sotto pressione da parte di Pechino perché quest’anno ha elevato a partnership strategiche le relazioni diplomatiche con gli Stati Uniti e il Giappone, scrive il settimanale.