L’alta corte del Kenya ha bloccato il 26 gennaio i piani del presidente William Ruto ( nella fot o ) che prevedono l’invio di mille poliziotti ad Haiti alla guida di una missione approvata dalle Nazioni Unite per contrastare la violenza delle bande criminali nel paese caraibico. Secondo il quotidiano keniano The Nation, la decisione del tribunale “è un nuovo duro colpo per Ruto”, che ha sostenuto la missione e che ultimamente ha visto andare in fumo molti dei suoi progetti più importanti. L’alta corte ha giudicato incostituzionale l’invio di poliziotti, perché solo i militari possono essere mandati all’estero. Il governo ha annunciato un ricorso. Nel 2023 ad Haiti le bande criminali sono state responsabili dell’uccisione di almeno quattromila persone e del sequestro di altre tremila.