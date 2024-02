Il bilancio comunitario settennale 2021-2027 assegna il 32 per cento dei fondi in cambio di azioni volontarie per ridurre le emissioni sulla base di piani nazionali. Ma i vari movimenti dei trattori non vogliono ridurre l’uso di fertilizzanti e tecniche intensive per non veder diminuire il loro fatturato, cosa che succederebbe con il passaggio al biologico. Secondo la corte dei conti europea, tra il 2014 e il 2020 la politica agricola comunitaria ha già investito cento miliardi di euro, che sono stati dati ai coltivatori per ridurre la loro impronta ambientale. Ma non è stato ottenuto alcun risultato. Le emissioni sono scese tra il 1990 e il 2010 e poi si sono fermate. Nell’Unione europea ci sono 8,7 milioni di agricoltori e i loro voti pesano: così alla fine fanno quello che vogliono. ◆