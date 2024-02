Il 14 febbraio più di duecento milioni di indonesiani voteranno per eleggere il successore del presidente Joko “Jokowi” Widodo, che dopo due mandati a ottobre lascerà l’incarico. Il favorito è il ministro della difesa Prabowo Subianto, 72 anni, ex generale dell’esercito e nipote del dittatore Suharto, che ha scelto come suo vice Gibran Rakabuming, figlio di Jokowi. Ganjar Pranowo, 55 anni, è il candidato del partito di Jokowi, il Partito democratico indonesiano per la lotta (Pdi-P), mentre l’ex ministro dell’istruzione del primo governo Jokowi, Anies Baswedan, si propone come alternativa ai due, che condividono la linea del presidente uscente sulla direzione che l’Indonesia dovrà prendere nei prossimi anni. La gestione delle riserve di nickel, minerale chiave per i veicoli elettrici, e il trasferimento della capitale sono due temi chiave di queste elezioni. ◆