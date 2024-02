Gruppi di Homo sapiens vivevano nell’Europa settentrionale già 45mila anni fa. Nelle grotte di Ranis, in Germania, sono state rinvenute ossa umane e animali e utensili in pietra. Secondo gli studi pubblicati su Nature, in quel periodo il clima era molto freddo e l’ambiente era caratterizzato da steppe simili a quelle dell’attuale Siberia. Nello stesso periodo nell’Europa meridionale vivevano altri ominidi, i neandertal, che poi si sono estinti.