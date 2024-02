In India la diarrea è una delle principali cause di mortalità infantile. Nonostante esista una terapia orale salvavita a basso costo – una bustina di glucosio e sali da sciogliere in acqua per reidratare l’organismo – spesso gli operatori sanitari non la prescrivono, perché pensano che i pazienti e le loro famiglie non la considerano efficace. In un esperimento condotto negli stati del Karnataka e del Bihar, degli attori si sono rivolti a 2.282 medici e farmacisti fingendosi genitori di bambini affetti da diarrea. Quando i genitori non hanno espresso preferenze la terapia orale è stata prescritta nel 28 per cento dei casi, mentre quando i familiari la menzionavano come possibile cura il dato è salito al 55 per cento. Un sondaggio ha evidenziato che il 48 per cento degli operatori sanitari ritiene che la reidratazione sia il trattamento migliore per la diarrea, ma solo il 16 per cento lo spiega ai pazienti e solo il 18 per cento crede che il paziente sceglierebbe questa terapia. Secondo Science servono misure per cambiare la percezione dei medici e dei cittadini.