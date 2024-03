Nei primi due mesi del 2024 la quota di mercato delle auto elettriche in Germania si è ridotta sensibilmente. Solo l’11,6 per cento dei nuovi veicoli, scrive Die Tageszeitung, ha il motore elettrico. La quota relativa all’intero 2023 era stata del 18,4 per cento, in crescita rispetto al 17,7 per cento dell’anno precedente. “Il motivo del crollo registrato all’inizio del 2024”, spiega il quotidiano tedesco, “è chiaro: la fine degli incentivi, decisa all’improvviso dal governo a metà dicembre. Gli esperti non ritengono che il settore possa tornare a crescere nel breve periodo”. Tuttavia, le case automobilistiche europee hanno bisogno di aumentare le vendite di veicoli elettrici per non sforare i limiti alle emissioni del loro parco macchine imposti dall’Unione europea ed essere costrette a pagare multe salate. ◆