Nel 2023 la Saudi Aramco, il gruppo energetico di stato dell’Arabia Saudita, ha registrato un calo degli utili pari al 25 per cento. I profitti sono scesi a 121 miliardi di dollari, che rappresentano comunque il secondo risultato migliore da quando l’azienda è quotata in borsa, cioè dal 2019. In ogni caso, scrive la Neue Zürcher Zeitung, la Saudi Aramco ha deciso di aumentare del 30 per cento i dividendi destinati agli azionisti, portandoli a 97,8 miliardi di dollari. “Una cifra notevole”, commenta il quotidiano svizzero, “se si considera che i colossi petroliferi occidentali Exxon-Mobil, Chevron, Shell, Bp e Total­Energies quest’anno pagheranno complessivamente ai loro azionisti dividendi per 113 miliardi di dollari”.