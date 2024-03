Uno studio dell’università della California conferma che stare seduti per troppe ore è dannoso e che non basta un esercizio fisico regolare per annullare i rischi della sedentarietà. La ricerca, condotta su 5.856 donne di età tra i 63 e i 99 anni per un decennio, mostra che stare seduti per più di undici ore al giorno aumenta del 57 per cento il rischio di morte rispetto a chi sta seduto per meno di nove ore e mezza. In generale, spiega The Conversation, bisognerebbe almeno muoversi un po’ ogni trenta minuti.