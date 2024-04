Il 28 marzo è partita dal porto di Amburgo la prima nave portacontainer tedesca alimentata con metanolo ricavato dalle biomasse, un carburante in grado di contenere sensibilmente le emissioni di gas serra, scrive la Frankfurter Allgemeine Zeitung. La Ane Maersk, un’imbarcazione della compagnia danese Maersk in grado di trasportare 16.600 container, dovrebbe permettere di ridurre le emissioni di anidride carbonica fino a 280 tonnellate al giorno. Entro la fine del 2024 la Maersk vuole dotarsi di otto navi a metanolo, che consentirebbero di “evitare una quantità di emissioni superiore a quella prodotta da una città come Copenaghen”. ◆