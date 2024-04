L’atteggiamento di tua madre non è così inusuale. Un articolo uscito nel 2020 sul Journal of Applied Gerontology dice che un quarto delle persone dai 65 anni in su ha la tendenza a evitare le visite mediche. Secondo questo studio, molto spesso la reticenza deriva da esperienze negative passate, dal costo delle visite e dalla convinzione di non averne bisogno. La giornalista Janice Neuman, in un articolo sul Washington Post del 2023, dava alcuni consigli per convincere un familiare ad andare dal medico, partendo da un assunto di base: cercare di comunicare bene e non trasformare il confronto in un conflitto. Alcuni di questi consigli erano: ascoltare i motivi del rifiuto, aiutare il parente a fare un’analisi dei costi e dei benefici mettendo l’accento su tutte le cose belle che può fare quando è in buona salute, e offrirsi di accompagnarlo dal medico, di stargli vicino durante la visita. Se poi sospetti che l’atteggiamento di tua madre sia dovuto a qualche forma di malattia degenerativa come la demenza o l’alzheimer, allora puoi anche forzare un po’ di più la mano, perché la sua ostinazione potrebbe essere un sintomo. Ma altrimenti l’unico strumento che hai è la persuasione dolce. Ricordandoti sempre che sulla vita e la morte – quindi sulla salute o la malattia – alla fine ognuno è libero di decidere per sé.