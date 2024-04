La popolazione canadese ha raggiunto i 41 milioni di abitanti, il numero più alto della storia. “Il paese ha aggiunto 1,27 milioni di residenti nel 2023, il tasso di crescita più rapido degli ultimi 66 anni”, scrive Semafor. Il dato si spiega con la crescita dei visti temporanei per stranieri. “Ottawa sta cercando di attirare immigrati qualificati per far crescere la forza lavoro e l’economia”. La politica funziona, ma ha un prezzo: “L’inflazione nel settore degli affitti ha raggiunto il 10 per cento su base annua a gennaio, mentre il paese fatica a costruire nuove case”. Negli ultimi mesi il governo di Justin Trudeau, di centrosinistra, ha cercato di contrastare questa dinamica adottando misure per limitare i permessi d’ingresso rilasciati ogni anno dal Canada a studenti stranieri e residenti non permanenti.