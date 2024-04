L’8 aprile un’eclissi solare totale attraverserà diagonalmente tutto il Nordamerica, dalla costa messicana del Pacifico all’isola di Terranova, in Canada. La Luna sarà alla giusta distanza dalla Terra per apparire grande quanto il Sole e oscurarlo completamente. La copertura durerà da un minimo di trenta secondi a un massimo di quattro minuti e 20 secondi, nella cittadina messicana di Mazatlán. L’eclissi totale è di grande interesse per gli astronomi, in particolare per lo studio della corona solare, la parte più esterna e più calda dell’atmosfera della stella, scrive New Scientist. Dalle immagini catturate con filtri e telecamere si possono calcolare le temperature delle particelle solari. Il progetto Citizen Cate 2024, che coinvolge 35 squadre di cittadini scienziati, prevede di usare telescopi identici lungo il percorso dell’eclissi per scattare immagini con cui realizzare un film di un’ora ad alta risoluzione.