I bambini, come gli adulti, non ridono solo quando sono felici. La risata, scrive The Conversation, ha almeno tre funzioni a seconda dell’età: i neonati ridono per imitare i genitori e ricevere approvazione; i bambini dai due ai cinque anni lo fanno davanti a situazioni strane; superati i cinque anni capiscono le battute e la risata serve anche per comunicare disapprovazione. Ridere con i genitori può migliorare il comportamento e il benessere dei figli, e contribuire al loro sviluppo emotivo.