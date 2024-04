Il 14 aprile la Nigeria ha ricordato i dieci anni passati dal sequestro a Chibok (nordest) di 276 studenti, rapite a scuola dai jihadisti di Boko haram. Nel corso degli anni molte sono state liberate, ma di una novantina non si hanno notizie, e si presume che siano ancora nelle mani dei rapitori. Alcune sono rinchiuse insieme ai figli e ai mariti ex jihadisti in campi di riabilitazione dell’esercito. I loro familiari, scrive Sahara Reporters, chiedono alle autorità di liberarle e affidarle a loro.