Nigeria, Kenya, Sudafrica, Tanzania, Ruanda e Zimbabwe hanno ritirato dalla vendita una partita di sciroppo della Johnson & Johnson che aveva livelli troppo alti di glicole dietilinico. Questa sostanza tossica è stata collegata alla morte di decine di bambini in Gambia, Uzbekistan e Camerun curati con uno sciroppo indiano, scrive The East African, in una delle peggiori intossicazioni da farmaci al livello mondiale.