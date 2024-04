Il numero di persone affette da tumore metastatico al seno è sconosciuto, e molte di loro non ricevono cure appropriate. “Con risorse adeguate e un cambiamento di mentalità, potrebbe essere possibile curare alcune persone, trattarne la maggior parte, alleviare la sofferenza di tutte e non abbandonarne nessuna”, scrivono gli esperti della commissione sul cancro al seno creata dalla rivista The Lancet. Il gruppo riconosce gli enormi passi avanti fatti nella lotta a questa patologia: in alcuni paesi sviluppati la mortalità è diminuita di più del 40 per cento. Tuttavia i progressi non hanno coinvolto tutta la popolazione mondiale. È necessario aumentare gli sforzi per migliorare la qualità e la disponibilità dei trattamenti, considerato anche che la percentuale di nuovi casi è destinata ad aumentare. “A livello globale il cancro al seno è il tumore più comune ed entro il 2040 si prevede che l’incidenza di nuovi casi sarà superiore a tre milioni l’anno, con un aumento più rapido nei paesi a basso e medio reddito”, scrivono gli esperti. Sono necessari più investimenti nella prevenzione, per la diagnosi precoce e per le terapie. ◆