Il letto del fiume stagionale che attraversa la città di Burao, in Somaliland, la regione che si è proclamata indipendente dalla Somalia nel 1991. Anche quest’anno in Somaliland non sono cadute le piogge attese tra aprile e giugno, mentre nella Somalia centrale e meridionale le forti precipitazioni hanno causato alluvioni e sfollamenti. Al nord la siccità spinge le persone ad abbandonare le loro case per andare alla ricerca di cibo. Secondo l’ong Save the children, in tutta la Somalia 3,5 milioni di bambini sono malnutriti, su una popolazione totale di 18 milioni.