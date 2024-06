Un gruppo di ciclisti nudi o seminudi partecipa alla World naked bike ride a Guadalajara, nello stato messicano di Jalisco. Il raduno, che dal 2004 si svolge ogni anno in varie città del mondo, ha l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica all’uso della bicicletta come mezzo di trasporto non inquinante e alternativo all’automobile, e al rispetto della sicurezza dei ciclisti. La manifestazione vuole promuovere anche uno stile di vita più sano e consapevole.