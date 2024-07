Una fabbrica che produce giocattoli da esportare in vista delle festività natalizie. Quest’anno le aziende cinesi temono un calo degli affari a causa delle difficoltà nel sistema dei trasporti marittimi. Negli ultimi mesi i costi per il noleggio delle navi portacontainer sono aumentati, soprattutto a causa degli attacchi dei ribelli yemeniti huthi nel mar Rosso. Tra aprile e giugno il costo medio di un container per l’Europa del nord è aumentato del 110 per cento e il rincaro arriva al 500 per cento rispetto al giugno 2023.