Una coppia di turisti viene spruzzata con le pistole ad acqua in un bar ristorante nel centro di Barcellona recintato con il nastro adesivo in segno di protesta contro il turismo di massa. Migliaia di persone sono scese in piazza contro l’invasione di visitatori in città e un modello economico che ha completamente snaturato interi quartieri, non solo quelli centrali. La capitale catalana ha un milione e mezzo di abitanti e trenta milioni di turisti all’anno. Negli ultimi mesi ci sono state proteste simili a Malaga, a Palma di Maiorca e nelle isole Canarie.