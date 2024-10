Una casa in Florida circondata dai detriti lasciati dal passaggio dell’uragano Helene, che con un bilancio provvisorio di 180 vittime è diventato il più letale ad aver colpito gli Stati Uniti dal 2005. Helene si è spinto nell’interno del paese per centinaia di chilometri, raggiungendo stati che normalmente non sono interessati dagli uragani, come il North Carolina, dove sono morte almeno novanta persone. Secondo gli scienziati il cambiamento climatico sta aumentando la frequenza e l’intensità di questi fenomeni.