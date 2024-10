Uno studio pubblicato in nove articoli su Nature ha realizzato il primo connettoma completo di un moscerino della frutta (Drosophila melanogaster), rappresentando 140mila neuroni e 50 milioni di sinapsi (nell’immagine). È la mappa cerebrale più dettagliata mai realizzata. Grazie a un programma di intelligenza artificiale, i ricercatori del consorzio FlyWire hanno analizzato 21 milioni di immagini ottenute con il microscopio elettronico, e con l’aiuto di un gruppo di volontari hanno identificato più di ottomila tipi di neuroni. Questo lavoro sarà utile per comprendere il funzionamento del cervello, e potrebbe porre le basi per la realizzazione del connettoma di organismi più complessi come i mammiferi.