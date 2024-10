La sequenza di immagini di una bomba sganciata da un aereo israeliano che colpisce un edificio a Ghobeiri, una zona nella periferia meridionale di Beirut abitata prevalentemente da sciiti. Quaranta minuti prima un portavoce dell’esercito israeliano aveva pubblicato sui social media un post in arabo in cui avvertiva gli abitanti di andarsene da alcuni edifici della zona, considerati vicini a “interessi e strutture” associati al gruppo miliziano Hezbollah. Non risulta che ci siano state vittime. I bombardamenti israeliani continuano a colpire soprattutto le roccaforti di Hezbollah nella capitale libanese e nel sud del Libano. E, secondo le autorità libanesi, in un mese hanno provocato la morte di almeno 1.552 persone.