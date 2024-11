Fedeli sikh accompagnano il Guru Granth Sahib, il loro libro sacro, trasportato su un pullman durante una processione religiosa per l’anniversario della nascita di Guru Nanak Dev, il fondatore del sikhismo, a Nankana Sahib, nella provincia pachistana del Punjab. La religione sikh nacque nel Punjab che, con la partizione dell’India e la nascita del Pakistan nel 1947, fu diviso tra i due paesi. Oggi in Pakistan resta solo una piccola comunità di sikh, che per la maggior parte vivono in India. Comunità consistenti si trovano in Canada, Regno Unito, Stati Uniti e Italia.