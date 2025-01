Il quartiere di Pacific Palisades, nella zona nordoccidentale di Los Angeles, in California. Le fiamme si sono accese il 7 gennaio nei boschi del Topanga state park e si sono estese rapidamente a causa delle forti raffiche di vento e di un livello molto basso di umidità. Altri incendi sono scoppiati nelle zone di Pasadena e San Fernando, nell’entroterra. Due persone sono morte e trentamila sono state costrette a lasciare temporaneamente le loro case. Karen Bass, la sindaca di Los Angeles, ha dichiarato lo stato di emergenza in tutta la città e ha fatto aprire due rifugi per ospitare gli sfollati.