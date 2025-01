In attesa dell’inizio del corteo contro il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol, che il 3 dicembre 2024 aveva provato a imporre la legge marziale e per questo ora è sospeso in attesa che la corte costituzionale si esprima sulla sua destituzione. L’11 gennaio migliaia di sostenitori e di oppositori del presidente si erano dati appuntamento per manifestare nelle strade della capitale. Il 15 gennaio Yoon è stato arrestato con l’accusa di sovversione.