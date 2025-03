Un gruppo di alunni in uniforme nelle strade di Jos, una città della Nigeria centrale. In questo paese di 230 milioni di abitanti, diviso tra il nord musulmano e il sud cristiano, ha fatto discutere la decisione dei governatori di quattro stati del nord di chiudere le scuole per cinque settimane durante il Ramadan, cominciato il 1 marzo. La misura, adottata per la prima volta, ha suscitato preoccupazione tra i genitori, i sindacati studenteschi e le autorità cristiane, che denunciano la discriminazione dei non musulmani e temono un aumento dell’abbandono scolastico.