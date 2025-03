Palestinesi riuniti intorno a un lungo tavolo tra le macerie di Tal al Hawa, un quartiere della città di Gaza, in occasione dell’iftar, il pasto che rompe il digiuno quotidiano nel mese sacro del Ramadan, cominciato il 1 marzo. Altri raduni sono stati organizzati in zone diverse della Striscia di Gaza. È il secondo Ramadan che gli abitanti della Striscia celebrano da quando Israele ha lanciato la sua offensiva militare nel territorio dopo gli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023. Il primo l’hanno passato sotto le bombe. Quest’anno è in vigore un cessate il fuoco diventato più fragile dopo la scadenza della prima fase, il 1 marzo. Israele esige una “smilitarizzazione totale” della Striscia e ha bloccato l’ingresso degli aiuti umanitari nel territorio.