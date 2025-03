La sepoltura di più di cinquanta corpi anonimi nel cimitero municipale San Rafael a Ciudad Juárez, nello stato messicano di Chihuahua, alla frontiera con gli Stati Uniti. Si tratta di persone – in maggioranza uomini – che non sono state identificate e che nessuno ha reclamato. Le autorità forensi hanno reso noto che prima della sepoltura sono stati raccolti tutti i dati necessari per rendere possibile un’identificazione in futuro. Inoltre, hanno sottolineato la forte probabilità che le vittime fossero migranti che cercavano di raggiungere gli Stati Uniti.