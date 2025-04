Una famiglia vestita a festa in un parco del centro di Johannesburg, dov’era stata organizzata la preghiera collettiva per l’Eid al Fitr, la celebrazione che segna la fine del mese sacro di Ramadan. In Sudafrica l’1,6 per cento dei 63 milioni di abitanti segue la religione musulmana, con la comunità più ampia nella provincia del Capo Occidentale. L’islam arrivò nel paese nel seicento. Fu portato dalle persone originarie delle attuali Indonesia e Malaysia ridotte in schiavitù dai coloni olandesi che si insediarono in questa parte del continente africano.