Una megattera di circa sette metri trovata morta davanti alla spiaggia di Følle, nell’est della Danimarca. Le megattere adulte possono arrivare a 15 metri di lunghezza, quindi potrebbe trattarsi di un esemplare giovane. Il ritrovamento, avvenuto in una zona relativamente popolata a pochi chilometri dalla città di Aarhus, ha attirato centinaia di curiosi. Anche per questo le autorità locali hanno deciso di rimuovere l’animale e prepararlo per essere esposto in un museo.