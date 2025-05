Un momento della performance dei Cheer re-man’s durante il festival Cheer up Japan a Tokyo. Il gruppo, nato nel 2023, è formato da ex studenti della squadra maschile di cheerleading della Waseda university. Lavorano tutti in aziende informatiche o tecnologiche e si allenano nei fine settimana. Con il loro esempio vogliono dimostrare che tutti possono inseguire i propri sogni, conciliando il lavoro con le passioni. Quest’anno i Cheer re-man’s hanno partecipato al programma televisivo Britain got’s talent arrivando terzi nella semifinale.